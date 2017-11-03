«Вологда-Чеваката» одержала две победы над «Юностью» из Пензы

В Вологде открылся новый баскетбольный сезон. «Вологда-Чеваката» во втором туре Суперлиги 2 принимала одного из лидеров первенства - пензенскую «Юность».



Каждый тур во втором дивизионе состоит из двух игр. После трех четвертей на табло был счет 54:54. В заключительной десятиминутке, которую вологжанки выиграли с разницей в 8 очков (20:12), «Вологда-Чеваката» одержала победу со счётом 74:66.



Накануне в повторном матче «Юность» смогла достойной противостоять «Чевакате» только во второй четверти, которая завершилась со счетом 14:13. Во всех остальных вологжанки выигрывали 6 и более очков. Вторйо матч завершился со счетом 85:47 в пользу вологодской команды.



В третьем туре «Вологда-Чеваката» на своем паркете 5 и 6 ноября примет молодежную команду «Казаночка-Академия».