В Череповце открыли детский сад на сто мест

В Череповце на улице Ленина сегодня после ремонта открыли детский сад на сто мест. В учреждении, получившем название «Бусинка», построены физкультурно-музыкальный зал, медицинский блок, прачечная, методический кабинет, расширены групповые залы. Стоимость работ составила около 70 млн рублей. Дети будут приняты в учреждение в ближайшее время.

«Это не единственный объект, в этом году будет введен в эксплуатацию еще один детский сад, а в 2018 году - также два детсада. В общей сложности, строительство этих четырех объектов дадут дополнительно городу 415 мест в детских садах. Безусловно, это улучшит ситуацию по обеспечению местами в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до трех лет», - сказал первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Кроме того, в Череповце завершился второй этап ремонта соматического корпуса и открылась консультативная поликлиника Вологодской областной клинической больницы № 2. Это крупнейшее и старейшее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Череповца и одно из главных звеньев регионального здравоохранения.

Капремонт проходил в два этапа: проведение внешних и внутренних работ. В первом этапе в 2016 году выполнен демонтаж и последующее устройство кровли, утепление чердачного помещения, усиление перекрытий; создание новых водосточной, канализационной, вентиляционной и электрической систем; устройство перегородок, полов, инженерного оборудования; замена деревянных окон и дверей на современные ПВХ-блоки; отделка фасада и цоколя. Стоимость работ - 19 млн рублей. В рамках второго этапа в 2017 году выполнены обустройство и внутренняя отделка помещений; установка электроприборов, сантехники и т. п. Стоимость работ составила 33,7 млн рублей. Эти средства выделены из регионального бюджета.

Расширение площадей поликлиники позволит проводить для пациентов эндоскопические исследования и манипуляции, развивать перспективное направление современной медицины - «хирургию одного дня» с применением малоинвазивных хирургических методик, сообщает пресс-служба областного правительства.