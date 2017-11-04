Дом, которого нет

Любовь Южакова

Постоянная влажность, плесень и неприятный запах – в таких условиях последние несколько лет вынуждены жить люди в доме № 36 на Московском шоссе в Вологде, подвал которого постоянно затапливает водой. Среди них есть дети, а их мать передвигается на инвалидной коляске. В управляющей компании говорят, что вологжане сами должны скинуться на постройку дренажа, а в городской администрации уверяют, что этого здания на муниципальном балансе нет вообще.

Дом на Московском шоссе, 36. Фото регинального центра "ЖКХ контроль".

"Кому-то же он должен принадлежать?"

В одноэтажном доме всего три квартиры. Семья Ларисы купила здесь жилье в 2010 году, сделала ремонт, но вскоре в квартире начались серьезные проблемы.

- С 2011 года мы боремся за подвал - там постоянно вода. Нам говорили, что это дренажная система: дом старый, она не была установлена, нет водоотвода грунтовых вод. Но в итоге оказалось, что это канализация. Жилищная инспекция штрафует нашу УК, реагирует, но воз и ныне там, - рассказывает Лариса.

Хождение по инстанциям также ничего не дало: так, в администрации Вологды жильцам заявили, что их дом в реестре объектов муниципальной собственности города не значится, а значит, муниципальному контролю не подлежит.

- Возникает вопрос, чей дом. Кому-то же он должен принадлежать? Говорят, это ваш, в вашей собственности. Но такого не может быть, он многоквартирный. То есть подвал – это общая собственность, вы должны скидываться и делать самостоятельно, это нам так сказали, - говорит Лариса.

В квартире постоянная влажность, появляется плесень, что, конечно же, не лучшим образом сказывается на здоровье жильцов, особенно если учесть тот факт, что Лариса передвигается на инвалидной коляске.

- Постоянно с открытыми окнами живем. Плюс оба ребенка у меня аллергийные, у меня уже хроническое заболевание. И я впервые в жизни видела, чтобы в отапливаемой, благоустроенной квартире на кожаных вещах появлялась плесень. Можете себе представить, чем мы дышим? Чистая канализация! – рассказывает женщина.

Опасения жильцов вызывает и тот факт, что от постоянной влажности в подвале разрушается фундамент: по нему уже пошла и разрастается трещина, которую они пытаются ремонтировать за свой счет.

Затопленный подвал корреспонденту Newsvo показывал муж Ларисы. Фото Newsvo.

"Нет в программе этого дома"

Жильцы дома регулярно пишут жалобы в управляющую компанию «Вектор Сервис». Реакция всегда одна: приезжает машина, вода из подвала откачивается, через некоторое время он снова наполняется водой.

- Нам поставили насос, чтобы вода откачивалась постоянно, но когда вода закончилась, он сгорел. После всех наших жалоб приезжают откачивать каждый день – видимо, для всех этих проверок, чтобы сухо было. Однако все равно без сапог там делать нечего, - сетует Лариса.

По словам жильцов, управляющая компания часто подсовывает им для подписи пустые бланки выполненных работ, а один раз сотрудники уговорили расписаться в бумагах даже несовершеннолетнего сына Ларисы.

Решить проблему с подвалом можно было бы за счет средств капремонта, вот только жильцы этого дома на Московском шоссе, по непонятным им причинам, эти взносы не платят.

- С тех пор, как ввели взносы на капремонт, в 2014 году, нам ни одной квитанции не пришло. И нам не могут сказать, объяснить, почему они не приходят. Мы бы платили эти деньги, если б знали, куда и сколько.

На стенах подваал - плесень. Фото Newsvo.

С вопросом, почему жильцам дома на Московском шоссе, 36 не приходят квитанции за капремонт, мы обратились в региональный Фонд капремонта.

- Нет в областной программе капремонтов этого дома. Все многоквартирные дома включает в областную программу муниципалитет, администрация. А мы уже работаем по этой областной программе. Если дома нет в этой программе, мы, соответственно, квитанции не выставляем. По всей видимости, администрация Вологды не включила этот дом в программу капремонтов, - рассказали Newsvo в Фонде.

Многоквартирный дом могут не включить в программу капремонтов, если он аварийный. Но и в списке домов Вологды, признанных аварийными, дома на Московском шоссе, 36 тоже нет.

По некоторым данным, раньше в этом доме располагалась казарма воинской части, а потом его переделали в многоквартирный.

У входа в подвал сырость. Фото Newsvo.

Трещина

В управляющей компании «Вектор-Сервис», которая обслуживает этот дом, нас заверили, что в подвале грунтовые воды, а не канализация.

- Я вам как специалист могу сказать, что канализацией там не топит. Это первое. Во-вторых, эти дома, которые там расположены, постройки 1950-х годов, они построены без дренажной системы вообще, в принципе. Знаете, что такое дренаж? Вокруг дома делается труба, и грунтовые воды уходят в сеть, потом эта сеть идет в городскую сеть. И вот поскольку там дренажа нет, у многих домов на Московском шоссе такие проблемы, мокнет фундамент, - рассказал Newsvo главный инженер УК Сергей Александрович.

По его словам, для того, чтобы сделать дренаж вокруг дома №36 на Московском шоссе, нужно около 2 миллионов рублей. Выполнять эти работы за свой счет управляющая компания не намерена.

- Мы им не управляем, мы этот дом только обслуживаем. Все, что есть в этом доме, мы обслуживаем. Но если дренажа не было при постройке, мы его за свой счет не построим, - говорят в УК. - Есть один вариант хороший – откапиталить дом, произвести капремонт. Но и в этом случае дренаж им не построят, потому что его раньше не было. Если хотят жильцы , могут привлечь подрядчика, но там суммы миллионные.

Внизу на доме пошла огромная трещина, которая грозит обрушением здания. Фото регинального центра "ЖКХ контроль".

А вот у регионального центра «ЖКХ контроль» другой взгляд на эту ситуацию. По просьбе Newsvo его специалисты выехали на место и осмотрели подвал дома.

- Канализация там или грунтовые воды – абсолютно без разницы. Подвал, по всем нормам жилищного законодательства, должен быть сухой. Это ответственность управляющей компании, «Вектор Сервис». Другое дело, что с организацией этой постоянно возникают проблемы, не только у этих жильцов. Они от одного ИНН идут к другому ИНН, меняют названия. Домом они, по всей видимости, не занимаются. 20 рублей берут за содержание с квадратного метра, как в городе, и сами ничего не делают. Жильцам нужно убегать от этой компании, - говорит представитель «ЖКХ Контроль» Николай Иванов, - Мы выезжали на место, фотографировали. Там реально аварийный дом – трещина идет.

Эксперты «ЖКХ Контроля» пришли к выводу, что в подвале дома все-таки грунтовые воды. Решить проблему можно было бы установкой на нужной глубине насоса и бочки, в которую лишняя вода бы откачивалась, а потом вывозилась. Вопрос в том, кто профинансирует эти работы.

- Ларисе мы посоветовали обратиться в жилищную инспекцию, чтобы там обязали УК все это сделать, - говорит Николай Иванов.

А пока чиновники узнают, кому принадлежит дом и почему он не попал в программу капремонта, жильцы со страхом ждут, не поползет ли трещина на фундаменте дальше.