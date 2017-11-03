В Вологодском районе открыли мемориал, посвященный погибшим на Кущубском полигоне солдатам ВОВ

03.11.2017 [Общество]

Возле деревни Дмитриевский Погост Вологодского района сегодня открыли памятник бойцам, умершим от ран и болезней на Кущубском полигоне. Увековечены имена 98 красноармейцев, похороненных в ранее неучтенных могилах.

- Может быть, ничего бы этого не случилось, если бы не наша Антонина Фёдоровна Громцева - местная жительница, которой никак не давала покоя история из детства. Антонина Фёдоровна всю жизнь живёт в Староселье и с малых лет ходила на Кущубский военный полигон. Однажды она переходила реку Масляну, и на пути повстречала повозку, в которой девочка увидела умерших солдат. Их везли на кладбище. Этот момент навсегда остался в памяти Антонины Фёдоровны - «много лет не давала мне эта лошадь спать». Потом дети часто видели, как на станцию прибывали поезда, а из них выходили раненые бойцы. Все они размещались на Кущубском полигоне, - написал на своей странице в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Работая над каталогом воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Центральном архиве Министерства обороны РФ, вологодские поисковики выявили не известные ранее имена 98 солдат, похороненных на станции Кущуба.  Это воины 259 стрелковой дивизии, 100 стрелковой дивизии и 38 учебного танкового полка. Среди них - уроженцы Вологодской, Архангельской, Калининской (ныне Тверской), Ленинградской, Смоленской областей, Республики Коми и Алтайского Края.  Из 98 солдат 38 - уроженцы Вологодской области. Удалось найти родственников некоторых погибших.

Администрация Вологодского района вместе Вологодским поисковым отрядом проводит работу по паспортизации воинских захоронений. Всего на сегодняшний момент силами поисковиков выявлено семь захоронений в Подлесном, Кубенском, Сосновском, Семенковском, Майском и Старосельском сельских поселениях. Работа проводится в рамках проекта «Застывшие в граните» Вологодского поискового отряда.

Тэги: памятник, ВОВ, война, поисковики
Фото со страницы Сергея Жестянникова в соцсети
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