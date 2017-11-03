Автобус с мигрантами-нарушителями остановили полицейские на въезде в Череповец

В Череповце сотрудники полиции остановили автобус с мигрантами, которые пытались проехать в город без необходимых для этого документов, сообщает областное УМВД.

- В транспортном средстве находилось 13 иностранных граждан в возрасте от 20 до 55 лет, а также 1 несовершеннолетний ребенок. При проверке документов были выявлены нарушения правил пребывания граждан на территории РФ, у иностранных граждан отсутствовали полисы медицинского страхования, которые они должны были получить на границе, - говорится в сообщении ведомства.

Задержанные были доставлены в отдел по вопросам миграции УМВД России для установления личности и проверки по базам данных. Все они оказались гражданами Кыргызстана. Сотрудниками полиции было составлено 11 административных протоколов по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворение за пределы РФ или без такового.

Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции были составлены протоколы на 34-летнего водителя автобуса, который нарушил правила перевозки пассажиров и допустил перегруз машины.