В Никольске мужчина силой удерживал бывшую сожительницу в доме

Жителя Никольска задержали по подозрению в незаконном лишении свободы бывшей сожительницы.

По версии следствия, 26 сентября этого года 51-летний никольчанин находился у себя дома со своей бывшей сожительницей. Пьяный мужчина связал женщине руки и ноги и против воли удерживал её в доме, угрожая при этом причинить ей телесные повреждения.

Задержанный не работает, ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы", сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.