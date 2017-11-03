В Никольске мужчина силой удерживал бывшую сожительницу в доме

03.11.2017 [Происшествия]

Жителя Никольска задержали по подозрению в незаконном лишении свободы бывшей сожительницы.

По версии следствия, 26 сентября этого года 51-летний никольчанин находился у себя дома со своей бывшей сожительницей. Пьяный мужчина связал женщине руки и ноги и против воли удерживал её в доме, угрожая при этом причинить ей телесные повреждения.

Задержанный не работает, ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы", сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: пьянство, насилие
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