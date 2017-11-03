Публичные слушания по проекту бюджета Вологодской области на 2018 год пройдут 16 ноября в ЗСО

16 ноября в Законодательном собрании Вологодской области пройдут публичные слушания по проекту бюджета области на 2018 год и два плановых периода, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект уже прошел «нулевые чтения», в настоящее время он рассматривается в постоянных комитетах областного парламента.

- В общей сложности вся работа займет 43 дня. Депутаты рассмотрят проект закона на заседаниях комитетов, также мы намерены узнать мнение коллег из муниципалитетов и экспертов из Контрольно-счетной палаты. На 16 ноября запланировано проведение публичных слушаний, где мы вместе с общественностью обсудим параметры главного финансового документа. Планируется, что в первом чтении законопроект будет принят 29 ноября, в окончательной редакции - 13 декабря", - рассказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко. - Наша главная задача - выполнить все социальные обязательства. При этом постараться оказать максимальную поддержку сельскому хозяйству, на должном уровне профинансировать такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, социальная политика. Судя по проекту бюджета, с этими задачами мы совместно с правительством области справимся.

В следующем году доходы запланированы на уровне 57 миллиардов, расходы – 56,2 миллиарда рублей. 67 %, а это 32 миллиарда рублей, направляются на социально значимые мероприятия. Объем расходов на поддержку отраслей экономики и развитие социальной инфраструктуры увеличен на полмиллиарда рублей и составит порядка 10 миллиардов.

- Впервые сразу при формировании бюджета в полном объеме учтены расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с указами Президента. На 4 процента проиндексированы фонды оплата труда тех категорий, которые не вошли в майские Указы, - заявил председатель ЗСО. - Учтено повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Более чем в 2 раза увеличены расходы областного бюджета на обеспечение жильём детей-сирот.

Региональный дорожный фонд сформирован в объеме 5,6 миллиардов рублей - почти на 500 миллионов больше, чем в этом году.

В результате реализации программы реструктуризации бюджетных кредитов, профицит снижен до 800 миллионов рублей.