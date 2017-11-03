В Соколе пьяный водитель ударил полицейского в лицо ключом от автомобиля

03.11.2017 [Происшествия]

32-летний житель Сокола стал фигурантом уголовного дела, оказав сопротивление сотруднику ДПС.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 октября на улице Луковецкой районного центра. Инспектор ДПС заметил «ВАЗ-2109» под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения.

- Игнорируя его законные требования  об остановке, водитель попытался скрыться, после чего приехал к своему месту жительства. Для выяснения причин неповиновения их законным требованиям сотрудники ДПС подошли к автомобилю и обнаружили действительно нетрезвого 32-летнего водителя. Ему предложили пройти в служебную автомашину, но сокольчанин снова попытался скрыться, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Нарушителя доставили к патрульному автомобилю ДПС. Там мужчина оказал сопротивление и, угрожая, нанес полицейскому удары ключом от автомобиля в область лица, причинив кровоподтек и ссадины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», это преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Тэги: пьяные водители
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