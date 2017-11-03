Жители Череповца будут ездить на подержанных трамваях из Москвы

Сергей Собянин подписал приказ о передаче Череповцу подержанных московских трамваев, сообщает официальный сайт города.

«Через губернатора мы направили письмо Сергею Собянину, попросили предоставить нам списанные трамваи. В Москве сейчас интенсивно идет обновление подвижного состава. Нам московские вагоны подойдут. В столице будут швейцарские, а для нас и эти хороши. Они не старше десяти лет, а нашим — в разы больше. Сергей Собянин направил в департамент транспорта приказ о выделении Череповцу нескольких трамваев. Это не аварийные трамваи. Другого варианта у нас нет. Мы просили 15 вагонов, но будем рады любому количеству», — пояснила мэр Череповца Елена Авдеева.

По ее словам, общественный транспорт в городе ходит без перебоев, кроме того, парк муниципальной автоколонны недавно обновили. Сложнее обстоят дела с новыми трамваями, которые стоят значительно дороже автобусов. Из-за нехватки средств в бюджете на новые вагоны город проработал возможность использования подержанных.

По данным сайта «Транспорт в России», за последние 25 лет Москва безвозмездно передала несколько сотен единиц подвижного состава общественного транспорта в десятки городов и регионов. Так, Тула в 1998—1999 годах получила 18 трамваев Tatra T3, а всего с 1990 года в город прибыло более 50 трамваев, работавших в Москве. С 2016 года 10 вагонов модели 71−608КМ из Москвы работают в Новосибирске, 12 вагонов москвичи отдали в Иркутск, 10 — в Омск. Троллейбусы отправлялись в Махачкалу, Черкесск, Севастополь, Сухум.