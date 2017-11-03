Письмо пером и арифметика: в выходные в Вологде будут работать творческие мастерские

4 и 5 ноября в музее «Вологда на рубеже XIX-XX века» будут работать творческие мастерские «Мост в прошлое». Вологжане могут посетить занятия в четырех секциях – по математике, письму, светописи и созданию старинной открытки.

В секции «Загадки старой школы» предстоит вспомнить математические навыки и разгадать старинные задачки по арифметике. Один из учебников, по которому будет проходить испытание – сборник К. П. Арженникова, который был выпущен в 1916 году. Эти задачи не только потренируют вашу память, но и позволят узнать много интересных исторических фактов.

Секция «Письмо пером» познакомит гостей с каллиграфией. «Каллиграфический почерк – залог успешной карьеры и гармонии с социальным миром», – утверждает заведующая Домом купца Самарина Марина Критская.

На площадке «Тайна светописи» расскажут о камере-обскуре. Она представляет собой просто ящик с отверстием, через которое на экран проецируется изображение. Как это происходит и что из этого получится, можно будет увидеть на практике. Кроме того, посетители узнают об искусстве светописи – самом начальном этапе фотографии.

В четвертой секции «Ретропоздравления близким и родным» гости смогут заняться творческим делом - создать своими руками открытку в старинном стиле. А сразу после мастер-класса у них будет возможность бесплатно отправить её по почте близкому человеку.

Творческая мастерская «Мост в прошлое» будет работать с 10:00 до 17:00 по адресу: Советский проспект, 16-а. Стоимость входного билета: 80 рублей (для взрослых), 40 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров).