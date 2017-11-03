В Вологодской области «Почта России» навязывает клиентам страховки при денежных переводах, к такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта.

Мониторинг был проведен после того, как жители Санкт-Петербурга стали жаловаться на навязывание услуг страхования в почтовых отделениях в скрытой форме. При отправке денежных переводов внутри страны, а также при оплате коммунальных платежей специалисты почтовых отделений без уведомления граждан заключали договор страхования сроком на один месяц. При проверке чека клиенты обнаруживали, что помимо комиссии за осуществленный перевод оператором внесена плата за услугу страхования в пользу ООО «ВТБ Страхование». При просьбе отмены услуги и возврата денег, граждане получали отказ, мотивированный наличием подписи клиента в чеке, что подтверждает согласие на получение услуги.

После этого в России было проверено 203 отделения «Почты России» в 32 субъектах РФ.

- Случаи навязывания были выявлены еще в 7 регионах: Брянской, Вологодской, Ростовской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе. Во всех случаях стоимость за страховку в размере 45 руб. взималась при осуществлении денежного перевода внутри России между физическими лицами, - сообщает пресс-служба ОНФ.

Выяснилось, что весной 2016 г. ФГУП «Почта России» совместно с ООО СК «ВТБ Страхование» в своих отделениях запустило услугу страхования имущества (от пожаров, заливов, стихийных бедствий и др.) при приеме коммунальных платежей, а также страхование от несчастных случаев при осуществлении денежных переводов. По официальной информации на сайте «Почты России», клиенту обязаны выдать в подтверждение страховой полис и чек, но обратившимся с жалобами гражданам выдавали только квитанции об оплате.

Мониторинг показал, что в почтовых отделениях, где по умолчанию включали в чек услуги страхования имущества, операторы не сообщали никаких подробностей. Таким образом, страхование происходит без выяснения факта наличия и осмотра имущества, без объяснения условий страховой защиты и, самое главное, без спроса желания клиента застраховаться. Если граждане даже не подозревают о заключении договора страхования, то при наступлении страхового случая они не смогут получить возмещение убытков, несмотря на оплаченный страховой полис.

Согласно положениям статьи 16 ФЗ «О защите прав потребителей», запрещено связывать оказание одних услуг с обязательным приобретением других услуг, а в случае нарушения права потребителя на свободный выбор причиненные ему убытки должны возмещаться в полном объеме. Большинство граждан даже не заметит приписанные в чеке 45 руб., а если и заметят позже, то из-за незначительности суммы не станут добиваться справедливости. Масштаб прибыли от таких незаконных поборов, получаемый государственным предприятием совместно со страховщиком, может оказаться значительным.