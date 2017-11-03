Прокуратура обнаружила в Кичменгском Городке бесхозные колодцы

03.11.2017 [Общество]

Девять бесхозных общественных колодцев обнаружила прокуратура в Кичменском Городке. В нарушение федерального законодательства, все они не состоят на балансе муниципалитета, никто не отслеживает качество воды в них.

Прокурорская проверка показала, что используемые жителями сельского поселения Кимченгское общественные колодцы являются бесхозными источниками нецентрализованного водоснабжения. В  реестрах муниципальной собственности они не состоят, эксплуатирующая организация отсутствует. Кроме того, качество воды в одном из колодцев не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В итоге прокуратура через суд обязала администрацию района поставить колодцы на учет, провести повторный отбор проб и дополнительное исследование воды, оборудовать крышками оголовки двух колодцев, определить эксплуатирующую организацию. Решение суда вступило в законную силу.

Тэги: колодцы
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