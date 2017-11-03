Минобрнауки не хочет, чтобы школьникам рассказывали о презервативах

03.11.2017 [Общество]

В Минобрнауки разразился скандал, связанный с проведением онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов. Как сообщает “Ъ”, исполнители интернет-проекта отказались выполнить требования чиновников заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, а также рекомендации «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем» и избегать таких слов, как «презерватив».

Всероссийский интернет-урок по профилактике ВИЧ, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря, проводится по заказу Министерства образования и науки с 2015 года.

2 ноября рабочее совещание по подготовке к очередному интернет-уроку провела заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская.

«Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ»,— рассказывает руководитель группы некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере образования и смежных областях, «Центр современных образовательных технологий» Сергей Буланов (исполнитель проекта открытого урока).

По его словам, чиновники посчитали «недопустимым» к употреблению слово «презерватив», после чего совещание было остановлено.

Исполнители проекта предложили чиновникам провести обсуждение вопросов профилактики в игровой форме, например, устроив баттл между студенческими командами из двух регионов.

«Но нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем»,— посетовал Сергей Буланов.

Он добавил, что «тема достаточно широко представлена в школьном образовании, но в настоящее время Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей». Кроме того, приравнивание рисков заражения лишь к асоциальному поведению некорректно и неправильно, считает эксперт:

«30% инфицированных женщин заразились от единственного в своей жизни партнера — можем ли мы их упрекнуть в асоциальном поведении? ВИЧ-положительные подростки, которые заражены с рождения,— не асоциальный образ жизни».

Как считает глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский, одна из причин, почему у нас ВИЧ распространяется так масштабно – это доминирование точки зрения, согласно которой о сексе детям лучше не рассказывать.

В Германии тема сексуального воспитания обязательна к изучению в школах, там в прошлом году было зафиксировано лишь 3,5 тыс. случаев инфицирования, а в РФ — более 100 тыс.

Тэги: школьники. презервативы, ВИЧ, чиновники
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