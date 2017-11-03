В Кичменгско-Городецком районе водитель УАЗа погиб из-за обгонявшего его грузовика

Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП в Кичменгско-Городецком районе. Авария произошла сегодня около 8 часов утра в 12 километрах от райцентра, вблизи деревни Наволок.

По предварительным данным, водитель грузовика ГАЗ, совершая обгон, допустил столкновение с обгоняемым УАЗом, из-за чего обе машины съехали в кювет. Известно, что машины ехали со стороны Великого Устюга в сторону Никольска.

От полученных травм 64-летний водитель УАЗа скончался на месте. Медики зафиксировали у 29-летнего водителя ГАЗа и его 27-летнего пассажира ушибы и ссадины.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.