В Кичменгско-Городецком районе водитель УАЗа погиб из-за обгонявшего его грузовика

03.11.2017 [Происшествия]

Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП в Кичменгско-Городецком районе. Авария произошла сегодня около 8 часов утра в 12 километрах от райцентра, вблизи деревни Наволок.

По предварительным данным, водитель грузовика ГАЗ, совершая обгон, допустил столкновение с обгоняемым УАЗом, из-за чего обе машины съехали в кювет. Известно, что машины ехали со стороны Великого Устюга в сторону Никольска.

От полученных травм 64-летний водитель УАЗа скончался на месте. Медики зафиксировали у 29-летнего водителя ГАЗа и его 27-летнего пассажира ушибы и ссадины.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: ДТП
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