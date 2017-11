МТС пополнит вологжанам электронные кошельки за покупку популярных смартфонов

МТС расширяет программу кэшбэка при покупке смартфонов в розничных салонах и онлайн-магазине МТС в Вологодской области. Реальные деньги на оплату товаров и услуг с электронного «Кошелька МТС Деньги» покупатели получат даже при покупке в рассрочку порядка 50 самых популярных смартфонов Apple iPhone и Samsung, включая флагманские модели этих производителей, сообщили в пресс-службе компании.

По информации МТС, в акции, среди ряда смартфонов моделей Huawei, Honor и Sony участвует практически вся линейка устройств от премиальных брендов: смартфоны Apple iPhone серий 6S, 7, 7 plus, 8 и 8 plus; смартфоны Samsung Galaxy серий Note 8, S8, S8 Plus, S7 и S7 Edge, а также линеек A и J 2016 и 2017 годов.

«Кэшбэк до 16 процентов от стоимости смартфона в виде возврата средств на счет электронного «Кошелька МТС Деньги» доступен не только при покупке наличными, но и в рассрочку», – отмечают в МТС.

«Кошелек МТС Деньги» – это удобный и простой сервис, в котором хранятся все платежные инструменты: электронный «Кошелек МТС Деньги», банковские карты, а также лицевой счет телефона (для абонентов МТС). При помощи этого сервиса клиент прямо с мобильного устройства или сайта МТС может пользоваться полным спектром финансовых услуг, необходимых в повседневной жизни: переводить денежные средства, пополнять счета мобильных телефонов, оплачивать услуги и счета, погашать кредиты, а также оплачивать покупки в магазинах, просто прикладывая смартфон к кассовому терминалу.

Как это работает

В момент продажи смартфона по программе кэшбэка клиента попросят указать мобильный номер абонента, который является идентификатором «Кошелька МТС Деньги», на который средства будут начислены сразу после покупки. Кэшбэк будет доступен клиенту даже в том случае, если он ранее никогда не пользовался «Кошельком МТС Деньги». В этом случае клиенту необходимо cкачать мобильное приложение «МТС Деньги» из магазинов Google Play или App Store или авторизоваться на сайте «МТС Деньги» www.payment.mts.ru.

Узнать, на какие смартфоны распространяется кэшбэк и узнать подробнее об акции можно здесь.