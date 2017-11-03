В Череповце возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в реанимации роддома

В Череповце возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного мальчика в городском роддоме, сообщает региональное управление следственного комитета.

Ребенок, родившийся 30 августа 2017 года, скончался 3 сентября в 2 часа 10 минут в реанимационном отделении череповецкого родильного дома. По заключениям специалистов медицинского учреждения, младенец умер от легочной и сердечной недостаточности. Эти выводы будут проверены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках возбуждения уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.