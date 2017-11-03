Вологжанку отправили под арест за 300-тысячный долг по алиментам

03.11.2017 [Общество]

В Вологде мать, накопившую многотысячный долг по алиментам, отправили под арест, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Женщина лишена родительских прав, ее сын воспитывается в детском доме. Вологжанка долгое время уклонялась от уплаты алиментов и накопила долг в 300 тысяч рублей. Поскольку добровольно являться на прием к судебному приставу нерадивая мать не пожелала, в отношении нее было вынесено постановление о принудительном приводе. Когда ее доставили в отдел, на нее составили протокол о неуплате средств на содержание ребенка.

Суд назначил неплательщице наказание в виде 12 суток административного ареста, которое она отбывает со вчерашнего дня.

Тэги: алименты, дети, родители, детдом
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