Вологжанку отправили под арест за 300-тысячный долг по алиментам

В Вологде мать, накопившую многотысячный долг по алиментам, отправили под арест, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Женщина лишена родительских прав, ее сын воспитывается в детском доме. Вологжанка долгое время уклонялась от уплаты алиментов и накопила долг в 300 тысяч рублей. Поскольку добровольно являться на прием к судебному приставу нерадивая мать не пожелала, в отношении нее было вынесено постановление о принудительном приводе. Когда ее доставили в отдел, на нее составили протокол о неуплате средств на содержание ребенка.

Суд назначил неплательщице наказание в виде 12 суток административного ареста, которое она отбывает со вчерашнего дня.