Конкурс гармонистов и праздничные ярмарки: куда сходить в первые выходные ноября в Вологде

02.11.2017 [Общество]

В предстоящие выходные в Вологде пройдет несколько праздничных мероприятий, посвящённых Дню народного единства, сообщает сайте администрации города.

4 ноября на Кремлёвской площади состоится большой концерт «Праздничные звоны», пройдут театрализованные игровые программы с дегустацией традиционных блюд и напитков, приготовленных по старинным рецептам. Гармонисты, частушечники и плясуны примут участие в конкурсе «Заиграй, гармонь голосистая». Для вологжан и гостей города будет работать ярмарка народных промыслов «Веселая карусель». Начнутся праздничные мероприятия в полдень.

5 ноября в 11: 00 на площади Революции развернётся праздничная ярмарка «Вологодский торг». Вологжане услышат народные потешки, веселые наигрыши и выступления вологодских гармонистов.

Продолжатся гуляния 6 ноября в кинотеатре «Ленком». В 14:00 там начнётся семейный праздник «Крепка семья – крепка Россия», в рамках которого выступят творческие коллективы города и пройдёт бесплатный показ кинофильм  «Кот в сапогах» (3D)

Тэги: праздники
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