Задолженность жителей Вологодской области по имущественным налогам выросла за год на 118 млн рублей

В Вологодской области растет задолженность населения по имущественным налогам. Так, по данным на 1 октября 2017 года, она составляет 926 млн рублей, что на 118 млн рублей больше, чем год назад.

- Ситуация в области с поступлением имущественных налогов требует безотлагательных мер реагирования со стороны и контрольно-надзорных органов, и органов местного самоуправления, - заявила замгубернатора Валентина Артамонова.

Общий объем мобилизованных в бюджет налогов на имущество физических лиц в сентябре 2017 года составил 168 млн. руб., что на 101 млн. руб. или 37% ниже сентября 2016 года. Отрицательный тренд характерен для всех видов имущественных налогов, сообщает сайт областного правительства.

На фоне субъектов РФ по поступлению имущественных налогов с физических лиц в сентябре текущего года Вологодская область имеет низкие рейтинговые позиции. Ситуация в нашем регионе является диаметрально противоположной общероссийским тенденциям. По транспортному налогу с физических лиц регион занимает 78 позицию, по налогу на имущество физических - 77 место, по земельному налогу с физических лиц - 70 место.