В Тотьме три пьяных подростка угнали автомобиль и катались на нем по городу

02.11.2017 [Происшествия]

В Тотьме трое 16-летних подростков подозреваются в угоне автомобиля, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, поздно вечером 19 октября пьяные подростки подошли к автомобилю, стоявшему около дома на улице Кирова, открыли незапертую дверь и проникли в салон. Ключ от машины был в замке зажигания, молодые люди завели двигатель и поехали кататься по городу.

Обстоятельства совершенного преступления уточняются.  Возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства группой лиц по предварительному сговору». Ведется следствие.

Тэги: подростки, угон
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения
Накануне грандиозного шухера
В Вологде рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы убили женщину
Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде
В Вологде появился еще один кандидат на должность мэра
Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
Информация об обязательном межевании земли до 1 января 2018 года оказалась недостоверной
И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет
В заксобрании Вологодской области объяснили, зачем депутатам две новые машины
Любовь с особой жестокостью. Катя
02.11.2017 [БлогоVO]

Снег побеждает чиновников

960
1
02.11.2017 [Общество]

«Магистраль» оштрафуют за неубранные от снега улицы Вологды

1095
2
01.11.2017 [Происшествия]

В Вологде ищут водителей, на записи видеорегистраторов которых мог попасть убийца женщины

3665
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Конкурс гармонистов и праздничные ярмарки: куда сходить в первые выходные ноября в Вологде
Задолженность жителей Вологодской области по имущественным налогам выросла за год на 118 млн рублей
В Тотьме три пьяных подростка угнали автомобиль и катались на нем по городу
В Вологодской области почтальоны смогут принимать коммунальные платежи на дому
В Великом Устюге вынесли приговор мужчине, который зарубил топором собутыльника, заступившись за жену
Книга в смартфоне: как заменить «бумагу» на «цифру»
В Сямже экс-главу сельского поселения оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства
 
31.10.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Катя

4870
0
02.11.2017 [БлогоVO]

В школе вводится традиция устраивать детям "день здоровья"

154
0
02.11.2017 [Обзор Прессы]

20 новых автобусов начали курсировать в Череповце

209
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика