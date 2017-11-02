В Тотьме три пьяных подростка угнали автомобиль и катались на нем по городу

В Тотьме трое 16-летних подростков подозреваются в угоне автомобиля, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, поздно вечером 19 октября пьяные подростки подошли к автомобилю, стоявшему около дома на улице Кирова, открыли незапертую дверь и проникли в салон. Ключ от машины был в замке зажигания, молодые люди завели двигатель и поехали кататься по городу.

Обстоятельства совершенного преступления уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства группой лиц по предварительному сговору». Ведется следствие.