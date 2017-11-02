В Вологодской области почтальоны смогут принимать коммунальные платежи на дому

02.11.2017 [Общество]

Вологодские почтальоны смогут принимать платежи от населения на дому: в регион поступило 250 мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ). Услуга рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым сотрудники отделений связи доставляют пенсии и социальные пособия на дом.

- МПКТ состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. Помимо услуг ЖКХ, с помощью МПКТ можно оплатить налоги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, страховой полис, услуги кабельного телевидения и IP-телефонии, а также внести очередной платеж по кредиту любого банка, - сообщает пресс-служба УФПС Вологодской области.

По мнению директора макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Виталия Дырдасова, работа с терминалами на дому позволит снизить нагрузку на отделения связи, которая именно в периоды выплаты пенсий и оплаты коммунальных счетов достигает пиковых значений.

В ближайшее время мобильные терминалы, прежде всего, поступят в те почтовые отделения, на которые приходится наибольший объем принимаемых платежей и количество проживающих на территории обслуживания отделений пенсионеров.

Тэги: Почта России
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения
Накануне грандиозного шухера
В Вологде рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы убили женщину
Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде
В Вологде появился еще один кандидат на должность мэра
Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
Информация об обязательном межевании земли до 1 января 2018 года оказалась недостоверной
И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет
В заксобрании Вологодской области объяснили, зачем депутатам две новые машины
Любовь с особой жестокостью. Катя
31.10.2017 [Общество]

Отстраненные от должностей руководители Вологодской ГИБДД вернулись на службу

2833
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Конкурс гармонистов и праздничные ярмарки: куда сходить в первые выходные ноября в Вологде
Задолженность жителей Вологодской области по имущественным налогам выросла за год на 118 млн рублей
В Тотьме три пьяных подростка угнали автомобиль и катались на нем по городу
В Вологодской области почтальоны смогут принимать коммунальные платежи на дому
В Великом Устюге вынесли приговор мужчине, который зарубил топором собутыльника, заступившись за жену
Книга в смартфоне: как заменить «бумагу» на «цифру»
В Сямже экс-главу сельского поселения оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства
 
31.10.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Катя

4869
0
02.11.2017 [БлогоVO]

В школе вводится традиция устраивать детям "день здоровья"

153
0
02.11.2017 [Обзор Прессы]

20 новых автобусов начали курсировать в Череповце

209
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика