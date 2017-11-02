В Вологодской области почтальоны смогут принимать коммунальные платежи на дому

Вологодские почтальоны смогут принимать платежи от населения на дому: в регион поступило 250 мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ). Услуга рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым сотрудники отделений связи доставляют пенсии и социальные пособия на дом.

- МПКТ состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. Помимо услуг ЖКХ, с помощью МПКТ можно оплатить налоги, штрафы ГИБДД, сотовую связь, страховой полис, услуги кабельного телевидения и IP-телефонии, а также внести очередной платеж по кредиту любого банка, - сообщает пресс-служба УФПС Вологодской области.

По мнению директора макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Виталия Дырдасова, работа с терминалами на дому позволит снизить нагрузку на отделения связи, которая именно в периоды выплаты пенсий и оплаты коммунальных счетов достигает пиковых значений.

В ближайшее время мобильные терминалы, прежде всего, поступят в те почтовые отделения, на которые приходится наибольший объем принимаемых платежей и количество проживающих на территории обслуживания отделений пенсионеров.