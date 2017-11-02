В Великом Устюге вынесли приговор мужчине, который зарубил топором собутыльника, заступившись за жену

В Великом Устюге осудили 44-летнего мужчину, который, заступившись за жену, несколько раз ударил знакомого топором.

Трагедия произошла в конце мая 2017 года. Устюжанин, находясь у себя дома, распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент хозяин квартиры ненадолго вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел, что гость избивает его жену. Взяв в руки топор, мужчина ударил потерпевшего лезвием топора по шее.

- После нанесения потерпевшему несколько ударов топором обвиняемый не предпринял никаких мер к оказанию медицинской помощи, напротив, убедившись, что потерпевший не подает признаком жизни, продолжил употреблять спиртное, после чего лег спать, - сообщает областная прокуратура.

На суде житель Великого Устюга полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.