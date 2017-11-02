Книга в смартфоне: как заменить «бумагу» на «цифру»

Можно бесконечно любить бумажные книги и проводить часы в книжных магазинах, разглядывая обложки и листая странички. Но приходит момент, когда «бумажная» романтика уступает место практичной электронике. Возить в путешествие библиотеку не очень-то удобно, а шорох переворачиваемых страниц порой влетает в копеечку. Электронные книги дешевле, компактнее, а читать их можно даже со смартфона. Но как разобраться в существующих форматах электронных «читалок»? Вместе со специалистами МТС мы подготовили полезную инструкцию для поклонников чтения из Вологодской области.

Классика и беллетристика

Сегодня для электронных книг существует как минимум в 8 распространенных форматов, каждый их которых имеет свои особенности и, что неприятно, может не подойти к вашему любимому приложению для чтения.

Многие визуальные различия между форматами электронных книг почти стерлись или стали зависеть исключительно от интерфейса самой программы. Так, например, случилось с форматами EPUB, FB2 и HTML.

Все они поддерживают форматирование текста, разграничение глав, абзацев, единый вид заголовков и подзаголовков по всей книге, поддерживают интернет-ссылки и могут содержат иллюстрации – отлично подходит для художественных произведений.

В форматах EPUB и FB2 подкупает наличие встроенных в файл метаданных: указания жанра, автора, года издания, серии, уникального книжного кода ISBN, аннотации, обложки и др. EPUB в отличие от FB2 имеет возможность включения в текст математических или физических формул, пусть подготовка этих элементов и весьма трудоемко.

Приложений, читающих форматы EPUB, FB2 и HTML? выпущено огромное множество. Навскидку можем предложить CoolReader для Android и KyBook для iOS.

Находка для студента

Для создания и чтения электронных учебников часто удобнее форматы PDF и DjVu. Они специально создавались для сканирования бумажных книг и показывают пользователю, по сути, фотографии книжных страниц. Поэтому эти форматы удобны для просмотра технической литературы, изобилующей формулами, таблицами и схемами, с которыми не дружат прочие электронные форматы. Однако есть и минусы: увеличить шрифт нельзя, только всю страницу сразу, что очень неудобно, так как на экране будет отображаться лишь часть страницы. Фрагмент текста нельзя выделить и скопировать.

Пользоваться такими форматами лучше на смартфонах с большим экраном или планшетах. Принципиального отличия в чтении файлов формата PDF и DjVu на взгляд простого пользователя нет, однако файл в формате DjVu весит в среднем в 5 раз меньше.

Для чтения PDF и DjVu мы предлагаем приложения EBookDroid (Android) и iBouquiniste (iOS).

По-простому

В сети найдется немало книг форматах TXT, RTF и DOC. TXT самый – самый простой из них, его поддерживают практически все приложения для чтения, например Moon+ Reader для Android и PocketBook Reader для iOS. Основное преимущество формата – небольшой «вес» файлов, недостаток – отсутствие какого-либо форматирования, иллюстраций и прочих дополнительных элементов – только текст.

RTF-книги поддерживает некоторые элементы форматирования, например, выделение текста жирным и курсивом, создание колонок и таблиц, включение картинок, но файлы в таком формате на порядок объемнее по сравнению с TXT. Оба эти формата не поддерживают сносок и автооглавления.

Наконец, представляем вам DOC/DOCX – стандартный формат популярного текстового редактора Microsoft Word. Файлы в этом формате занимают очень и очень много места, но поддерживают почти все варианты форматирования, иллюстрации и формулы.

За время существования этого формата он несколько раз существенно менялся, а потому файл, созданный в последней версии Word, может не до конца корректно отображаться в давно не обновлявшейся программе для чтения или вовсе в ней не открыться. Кроме того, данный формат вовсе не поддерживается многими популярными приложениями, среди которых FB Reader, EBookDroid, iBooks, зато DOC вполне по зубам, например, AlReader для Android или Total Reader для iOS.