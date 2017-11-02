В Сямже экс-главу сельского поселения оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства

Бывшего главу Сямженского сельского поселения Николая Малышева оштрафовали на нарушение бюджетного законодательства. Мужчина заключил договор с частной фирмой на обустройство и ремонт пешеходных дорожек, но бюджетных денег на оплату работ не хватило.

По данным областной прокуратуры, в октябре 2017 года администрация поселения заключила договоры с коммерческой организацией на обустройство и ремонт пешеходных дорожек. Однако принятые поселением денежные обязательства по оплате работ превысили лимиты бюджетных средств. В итоге местные власти не смогли вовремя рассчитаться с подрядчиком, возникла задолженность на сумму более 110 тысяч рублей.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Решением мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 54 бывший глава привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Добавим, что этой осенью главой сельского поселения Сямженское был избран Сергей Житков.