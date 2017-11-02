В Череповце рабочий вагоноремонтного депо погиб под колесами вагона

В Череповце при проведении маневровых работ в вагоноремонтном депо под железнодорожную платформу упал 67-летний рабочий. Мужчина скончался на месте.

- Мужчина менял деревянный настил на вагоне-платформе в составе грузового поезда. Тепловоз начал движение, из-за толчка мужчина упал под эту платформу и получил смертельные травмы, - рассказала Newsvo пресс-секретарь Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте Ирина Смола.

Обстоятельства происшествия установит ярославский следственный отдел на транспорте СК РФ.