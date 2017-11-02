На трассе в Шекснинском районе столкнулись пять автомобилей

02.11.2017 [Происшествия]
На трассе в Шекснинском районе столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись накануне на трассе Вологда-Новая Ладога в Шекснинском районе. ДТП произошло накануне около 16 часов на 56 километре автодороги.

По данным областного управления ГИБДД, 25-летний водитель «Вольво» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди грузовиком «Фредлайнер», а затем врезался в стоящий рядом «МАН». В итоге ехавший сзади автомобиль «Ивеко» врезался в «Вольво», а двигавшийся позади всех  УАЗ «Патриот» врезался в «Ивеко». Все водители были трезвы, ремнями безопасности пристегнуты.

В аварии пострадали водитель «Вольво» и 34-летний мужчина, управлявший «Ивеко». Оба они лечатся амбулаторно.

Тэги: ДТП
Фото управления ГИБДД
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