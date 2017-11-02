В Вологде полиция задержала мужчин, обокравших несколько магазинов города

В Вологде полиция задержала подозреваемых в серии краж из магазинов города и района. Мужчин поймали с поличным: они несли награбленное в пакетах.

- В ходе патрулирования улицы Некрасова г. Вологды около 4 часов утра сотрудники патрульно-постовой службы старшина полиции Дмитрий Рыбин и старший сержант полиции Евгений Панов заметили двоих молодых людей, которые несли большое количество пакетов. Увидев полицейских, граждане бросили имущество на землю и попытались скрыться в дворах близлежащих домов. Сотрудники патрульно-постовой службы начали догонять неизвестных, вызвали подкрепление, блокировали пути отхода и задержали злоумышленников на территории строящегося объекта, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что при себе у молодых людей были мешочки с мелочью, а в брошенных ими пакетах оказалась мясная продукция. Задержанные признались в том, что совершили кражу в магазине на улице Некрасова.

Позднее выяснилось, что 30-летний и 27-летний вологжане также причастны еще к 6 фактам краж из торговых точек на территории Вологды и Вологодского района. В магазины злоумышленники проникали, повреждая замок. Из торговых точек они похищали деньги, технику, продукты питания, табачную и алкогольную продукцию. Общий ущерб от их действий составил свыше 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении другого – заключение под стражу.