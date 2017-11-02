«Магистраль» оштрафуют за неубранные от снега улицы Вологды

Гора снега возле аллеи на Пушкинской в 9.30 2 ноября. Фото Newsvo.

33 улицы Вологды накануне не были убраны от снега. За каждую из них подрядчик – ООО «Магистраль» - будет оштрафован, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне вечером заместители мэра объехали все районы города и зафиксировали качество уборки дворов, улиц и, в первую очередь, тротуаров.

- Я объезжал центральный район. Работа техники заметна, как и в других районах, но этого не достаточно. Тротуары не чищены на Можайского, например, совсем. В целом видно, что уборка ведется, но, из-за того, что снег продолжает падать – задействованных сил и ресурсов недостаточно, - отметил начальник департамента экономического развития администрации города Андрей Киселев.

Об итогах проверки микрорайона ПЗ, Заречья и восточного района также отчитались заместители мэра. Один из основных недочетов работы коммунальщиков – это скопления снега на «зебрах». После работы снегоуборочных машин пешеходам приходится обходить сугробы.

Вся информация, собранная в результате встречи поступила для дальнейшего принятия мер в департамент городского хозяйства Вологды.

- Из 250 улиц не были убраны 33. Причем, это магистральные улицы, по тротуарам подрядчик отработал очень плохо. Меня не устраивает такая работа. После того как будет зафиксировано неисполнение контракта, будут сняты объемы, т.е. деньги, - сказал накануне вечером и.о. мэра Вологды Сергей Воропанов. – Ежедневно будем контролировать уборку дворов. К 7 утра дворники должны уже закончить работу.

Подрядчик исправит замечания и продолжит работу по уборке города. На пешеходных пешеходах к уборке снега будут привлечены дворники. Кроме того, прошедшей ночью улицы Вологды очищали от снега 29 машин: КМД, тракторов и самосвалов с песко-соляной смесью, а три КамАЗа занимаются вывозом снега за город. С 3 часов ночи дополнительно вышли на улицы города еще 18 тракторов, к 5 утра к уборке снега приступил 131 дворник. Их работу по районам снова проверят заместители мэра.