«Магистраль» оштрафуют за неубранные от снега улицы Вологды

02.11.2017 [Общество]
«Магистраль» оштрафуют за неубранные от снега улицы Вологды

Гора снега возле аллеи на Пушкинской в 9.30 2 ноября. Фото Newsvo.

33 улицы Вологды накануне не были убраны от снега. За каждую из них подрядчик – ООО «Магистраль» - будет оштрафован, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне вечером заместители мэра объехали все районы города и зафиксировали качество уборки дворов, улиц и, в первую очередь, тротуаров.

- Я объезжал центральный район. Работа техники заметна, как и в других районах, но этого не достаточно. Тротуары не чищены на Можайского, например, совсем. В целом видно, что уборка ведется, но, из-за того, что снег продолжает падать – задействованных сил и ресурсов недостаточно, - отметил начальник департамента экономического развития администрации города Андрей Киселев.

Об итогах проверки микрорайона ПЗ, Заречья и восточного района также отчитались заместители мэра. Один из основных недочетов работы коммунальщиков – это скопления снега на «зебрах». После работы снегоуборочных машин пешеходам приходится обходить сугробы.

Вся информация, собранная в результате встречи поступила для дальнейшего принятия мер в департамент городского хозяйства Вологды.

- Из 250 улиц не были убраны 33. Причем, это магистральные улицы, по тротуарам подрядчик отработал очень плохо. Меня не устраивает такая работа. После того как будет зафиксировано неисполнение контракта, будут сняты объемы, т.е. деньги, - сказал накануне вечером и.о. мэра Вологды Сергей Воропанов. – Ежедневно будем контролировать уборку дворов. К 7 утра дворники должны уже закончить работу.

Подрядчик исправит замечания и продолжит работу по уборке города. На пешеходных пешеходах к уборке снега будут привлечены дворники. Кроме того, прошедшей ночью улицы Вологды очищали от снега 29 машин: КМД, тракторов и самосвалов с песко-соляной смесью, а три КамАЗа занимаются вывозом снега за город. С 3 часов ночи дополнительно вышли на улицы города еще 18 тракторов, к 5 утра к уборке снега приступил 131 дворник. Их работу по районам снова проверят заместители мэра.

Тэги: уборка снега, ООО Магистраль
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения
Накануне грандиозного шухера
В Вологде рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы убили женщину
В Вологде появился еще один кандидат на должность мэра
Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
Информация об обязательном межевании земли до 1 января 2018 года оказалась недостоверной
Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде
И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет
В заксобрании Вологодской области объяснили, зачем депутатам две новые машины
Колесо раздора
02.11.2017 [Общество]

«Магистраль» оштрафуют за неубранные от снега улицы Вологды

538
1
01.11.2017 [Происшествия]

В Чагоде КамАЗ, груженный асфальтом, провалился под землю

2454
1
01.11.2017 [Происшествия]

В Вологде ищут водителей, на записи видеорегистраторов которых мог попасть убийца женщины

3309
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На трассе в Шекснинском районе столкнулись пять автомобилей
В Вологде полиция задержала мужчин, обокравших несколько магазинов города
«Магистраль» оштрафуют за неубранные от снега улицы Вологды
Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде
«Народным доктором» Вологды стала врач общей практики горбольницы № 2 Елена Старикова
В Чагоде КамАЗ, груженный асфальтом, провалился под землю
Уровень газификации Вологодской области к 2025 году обещают увеличить на 10%
 
31.10.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Катя

4541
0
01.11.2017 [БлогоVO]

Почему к терапевту?

1215
0
31.10.2017 [Обзор Прессы]

Здесь умирали жертвы репрессий. Страшная география сталинских лагерей и расстрелов

1126
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика