Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде

01.11.2017 [Происшествия]
Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде

29-летний Сайфулло Саипов, который во вторник совершил теракт в Нью-Йорке, до переезда в США жил в Вологде. Об этом сообщает Republic. Вологда была указана его местом жительства в Фейсбуке (аккаунт был удален правоохранителями после теракта).

31 октября водитель пикапа наехал на людей на Манхэттене. Погибли восемь человек, еще 11 ранены. В пикапе полицейские нашли записку, в которой Саипов присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Как выяснило издание, террорист оказался выходцем из киргизского Оша. Из этого же города и из соседнего с ним Джалал-Абада в Россию приехали организаторы взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле этого года.

В США мужчина попал в 2010 году, получив «Зеленую карту» - так называется вид на жительство, дающий право жить и работать в Америке.

Тэги: Терроризм
Фото: rusplt.ru
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