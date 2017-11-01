«Народным доктором» Вологды стала врач общей практики горбольницы № 2 Елена Старикова

В Вологде сегодня наградили победителей областного конкурса «Народный доктор» и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры».

Конкурс «Народный доктор» проводится в регионе пятый год подряд. Вологжане определяют лучших работников больниц и поликлиник. В этом году конкурс проводился с августа по октябрь. Процедура голосования была такова: пациентам необходимо было заполнить специальные анкеты, которые распространялись в 47 медицинских учреждениях. В итоге свое мнение о лучших врачах, фельдшерах и медсестрах высказали больше 10 тысяч вологжан.

- Конкурс позволяет докторам пересмотреть свое отношение к работе, развить коммуникативные навыки, а пациентам дает возможность сказать «спасибо» наиболее полюбившимся медицинским работникам. Независимо от итогов конкурса, я хочу сказать спасибо всем коллегам за каждодневный, непростой труд, - отметил начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

В итоге «Народным доктором» Вологды стала Елена Старикова, врач общей практики БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2». В Череповце победу одержала Наталья Лебедева, врач-педиатр участковый БУЗ ВО «Череповецкая городская больница №2». Среди медиков ЦРБ области на первом месте Ольга Комарова, врач-терапевт БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ».

«Народным фельдшером» Вологды стал фельдшер БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» Сергей Зайцев, в Череповце победительницей конкурса стала фельдшер БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» Татьяна Смирнова. Среди районных фельдшеров лучшей названа заведующий - фельдшер ФАП БУЗ ВО «Череповецкая ЦРП» Наталья Иванова.

В номинации «Народная медицинская сестра» в Вологде победу одержала медицинская сестра врача общей практики БУЗ ВО «Вологодская городская больница №2» Ольга Мизинцева. «Народной медсестрой» Череповца стала Ольга Гурдина, медицинская сестра участковая БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника 1». Среди медсестер ЦРБ области победу одержала Татьяна Смирнова, медицинская сестра врача общей практики БУЗ ВО «Харовская ЦРБ».

Кроме того, сегодня подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры», в котором приняли участие 58 медицинских организаций Вологды, Череповца и районов области. Основными критериями оценки участников конкурса было не только создание в регистратурах условий, обеспечивающих формирование и распределение потоков пациентов, своевременную запись и регистрацию больных на прием к врачу, но и вежливое и внимательное отношение к пациентам. За время проведения конкурса вологжане заполнили более 11 тысяч анкет.

Победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры» стали:

- БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиники №4» – победитель среди медицинских организаций города Вологды;

- БУЗ ВО «Медико-санитарная часть «Северсталь - победитель среди медицинских организаций города Череповца ;

- БУЗ ВО «Великоустюгская центральная районная больница» - лидер среди центральных районных больниц.