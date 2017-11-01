В Чагоде КамАЗ, груженный асфальтом, провалился под землю

01.11.2017 [Происшествия]

В Чагоде при ремонте дорожного покрытия возле пятиэтажек на улице Заводской случилось ЧП. КамАЗ, гружённый асфальтом, провалился под землю.

Вызов спасателям поступил в 13.55.

- КамАЗ, который вез асфальт для укладки какой-то площадки, когда стал разгружаться, просел задними колесами так, что провалился и повредил топливный бак. Чтобы избежать возможного загорания, когда его поднимали, вызвали пожарных. Поднимали его с помощью крана. Наши пожарные стояли и контролировали, чтобы не было загорания – топливо же все-таки. Находились там до 15:55, поднять краном грузовик не удалось. Сейчас ищут другой кран. Машина пока там же, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Добавим, что в 16.40 работы по "спасению" грузовика еще продолжались. На видео видно, что в яме, куда провалился КамАЗ, много воды. Местная газета "Искра" пишет, что там раньше был пожарный водоем.

Тэги: курьезы, асфальт, ремонт дорог
Фото газеты "Искра"
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