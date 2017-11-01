Уровень газификации Вологодской области к 2025 году обещают увеличить на 10%

01.11.2017 [Общество]

Уровень газификации жилищного фонда Вологодской области к 2025 году обещают увеличить на 10%.

Об этом сегодня завил глава региона Олег Кувшинников на встрече с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым. Переговоры состоялись в Москве и были посвящены вопросам дальнейшего продолжения газификации районов Вологодской области.

«Объем инвестиций Газпрома в наш регион до 2025 года превышает 10 миллиардов рублей. С учетом этих вложений уровень газификации области должен увеличиться до 72%, - пояснил Олег Кувшинников. – Сегодня мы договорились о том, что заканчиваем проектирование газоотводов к 6 районам области и с начала 2018 года приступаем к их строительству».

По подсчетам региональных властей, сейчас в области природным газом обеспечены 15 муниципалитетов из 26, а уровень газификации жилищного фонда составляет 63%. Т.е. через 8 лет его обещают поднять до 73%. Напомним, среднероссийский показатель составляет сейчас 67,2%.

Выступая в сентябре перед депутатами ЗСО, начальник регионального департамента топливно-энергетического комплекса Антон Стрижов говорил, что только 271 населенный пункт в Вологодской области подключен к природному газу - это чуть более 3% от общего количества населенных пунктов.

При этом по системе газопроводов, расположенных в Вологодской области, ежегодно перекачивается более 150 млрд кубических метров природного газа. Жителями региона и предприятиями используются только 6 млрд кубических метров метана, это примерно 4% от общего объема.

 

Тэги: газификация, газ
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