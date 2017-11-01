Череповецкая «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив»

01.11.2017 [Спорт]
Череповецкая «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив»

Череповецкая «Северсталь» в матче Регулярного чемпионат КХЛ с минимальным счетом 1:0 в гостях одержала победу над ярославским «Локомотивом».

Единственный гол при игре в большинстве в конце второго периода забил Олег Яшин. До этого шайба ещё дважды побывала в воротах «Локомотива», но оба раза была отменена после того, как тренерский штаб «железнодорожников» брал видеоповторы на предмет положения вне игры.

Отметим, что вратарь череповчан Сергей Магарилов провел свой первый "сухой" матч в этом сезоне.

Следующий матч «Северсталь» проведет 4 ноября в Минске против «Динамо».

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/hcseverstal
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