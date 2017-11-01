Двое жителей Вологды украли из магазина в Череповце электроножницы и продали на рынке

В Череповце двое молодых людей украли электроножницы из строительного магазина, привезли в Вологду и продали на рынке за 12 тысяч рублей.

В дежурную часть поступил звонок от менеджера магазина строительной техники: мужчина сообщил о краже электроножниц по металлу. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что пропажа была выявлена при ревизии. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

Изучая записи с камер видеонаблюдения, полицейские увидели, как двое мужчин оторвали от инструмента антикражное устройство и положили ножницы в рюкзак. В одном из них опознали ранее судимого 21-летнего вологжанина, который не раз попадал в поле зрения полицейских и совершал аналогичные преступления на территории города Череповца. Ориентировку на него отослали в Вологду. На второго злоумышленника также была составлена ориентировка и направлена наружным нарядам.

Обоих подозреваемых в краже удалось задержать в Вологде. Их доставили в череповецкий отдел полиции для выяснения обстоятельств.

- В разговоре с оперативниками задержанные пояснили, что намеренно пошли на преступление и совершили его ради личной выгоды. Похищенное имущество они реализовали на одном из рынков города Вологды за 12000 рублей. Денежные средства мужчины поделили пополам и потратили на личные нужды, - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В отношении 21-летнего и 22-летнего вологжан возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.