Череповецкий хоккеист вызван в Олимпийскую Сборную России
01.11.2017 [Спорт]
Тренерский штаб сборной России озвучил имена хоккеистов олимпийской команды — ближайшего резерва национальной сборной, который примет участие в Кубке Германии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
В сборную вызваны три вратаря, девять защитников и 15 нападающих. Среди тех, кто будет готовиться к турниру, - нападающий череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий.
Кубок Германии пройдет с 10 по 12 ноября, соперниками нашей команды будут сборные Германии, Словакии и США.
Фото: severstalclub.ru
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