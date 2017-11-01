Череповецкий хоккеист вызван в Олимпийскую Сборную России

Тренерский штаб сборной России озвучил имена хоккеистов олимпийской команды — ближайшего резерва национальной сборной, который примет участие в Кубке Германии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.



В сборную вызваны три вратаря, девять защитников и 15 нападающих. Среди тех, кто будет готовиться к турниру, - нападающий череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий.



Кубок Германии пройдет с 10 по 12 ноября, соперниками нашей команды будут сборные Германии, Словакии и США.