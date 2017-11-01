В Мяксе погорельцам предложили жить в старом здании бывшей больницы

Погорельцам из поселка Мякса Череповецкого района предложили жить в бывшем инфекционном отделении сельской больницы. Жители сгоревшего дома № 11 по улице Советской уже второй месяц добиваются получения хотя бы временного жилья, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Напомним, деревянный восьмиквартирный дом 1970-х годов постройки сгорел 28 сентября. В пожаре погибли годовалая и трехлетняя девочки, которые вместе с мамой приехали в Мяксу из Мурманска к бабушке. В доме постоянно жили четыре семьи, остальные приезжали на дачный сезон. У многих квартиры были в собственности. После пожара три семьи оказались на улице, у двух из них сгорели все документы. Погорельцы неоднократно обращались в администрацию села и района, там сообщили, что свободного жилья в Мяксе нет.

Пенсионерка Вера Сафронова выбралась из горящего дома в халате и тапочках, ее квартира находилась над той, в которой начался пожар. Сейчас пенсионерка снимает комнату в Мяксе за 7 тысяч рублей в месяц, и это при том, что пенсия женщины — порядка 9 тысяч. Родственников поблизости нет, муж умер в прошлом году, сын работает вахтовым методом.

- Администрация нам предложила помещение инфекционного отделения в бывшей мяксинской больнице. Это древнее деревянное строение, совершенно непригодное для жилья. Там палаты по 11 квадратных метров. Мы все люди пожилые. Туалет общий, кухни там нет. Это коридор и палаты. У меня была двухкомнатная квартира в 41 метр. Они говорят, что это временно, но нас там до смерти продержат. У меня нет денег на квартиру. Ходила на прием к Ельцову, замглавы района. Он сказал, что могут предложить дома в других поселениях, но, может, без печки или без крыши, придется ремонтировать. И смеется. Мы что, не люди? Я ветеран труда, всю жизнь работала! — рассказывает женщина.

Для погорельцев в Мяксе организовали сбор вещей, органы соцзащиты выплатила им по 25 тысяч рублей, из фонда главы района пострадавшим выделили от 5 до 10 тысяч.

За помощью погорельцы также обратились к депутату заксобрания области Георгию Шевцову. Он ответил, что проблему должна решать администрация района.

После встречи жильцов с Георгием Шевцовым в Мяксу приехали сотрудники администрации района и обозначили варианты решения проблемы. В качестве временного жилья людям вновь предложили амбулаторию бывшей больницы, но пообещали сделать там ремонт.

- Погорельцам в любом случае нужно встать в очередь на жилье. Это будет общая очередь по району. Им будут предлагать жилье, которое может быть и в других сельских поселениях. Одно из оперативных решений — реконструкция амбулатории. Там есть четыре нежилые комнаты, которые можно перевести в маневренный фонд, предоставить временно людям, — говорит начальник районного управления строительства и ЖКХ Дмитрий Бабаев. — Там будут общая кухня и санузел. Будет сделан косметический ремонт в комнатах, заменено электрооборудование, будут сделаны подъездные пути, тротуары, дорожки. Это все можно сделать в этом году. Насильственно, естественно, мы никого не можем переселить. Но нужно понимать, кто туда поедет. Там жильцы будут оплачивать только отопление.

По факту гибели при пожаре в Мяксе детей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В данный момент ведется следствие, точные причины возгорания устанавливаются.

Отметим, что бывшая больница в том состоянии, в каком она находится сейчас, вообще не может использоваться как маневренный жилой фонд. Маневренный фонд жилья – это комплекс помещений, которые соответствуют противопожарным и санитарным нормам, а также иным установленным законодательством требованиям.