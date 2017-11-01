В Вологде ищут водителей, на записи видеорегистраторов которых мог попасть убийца женщины

В Вологде следователи ищут свидетелей нападения на 43-летнюю женщину рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы в Говоровском проезде.

Напомним, вечером 30 октября неизвестный с ножом напал на вологжанку, которая около 20 часов вечера выходила с занятий в вечерней школе при соборе. Получив серьезные ранения, она скончалась до приезда «скорой».

- В ходе осмотра местности следователями обнаружена сумка погибшей женщины с документами на ее имя, брошенная неподалеку от места происшествия, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следователи продолжают поиск убийцы и просят о помощи водителей машин с видеорегистраторами, проезжавших 30 октября с 19 до 20 часов по Пошехонскому шоссе в районе Горбатого моста через железную дорогу или по Говоровскому проезду. Предоставить видеозаписи регистраторов для анализа информации можно в ближайшее отделение полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.