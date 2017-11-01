Менеджера череповецкой «Северстали» пытался подкупить представитель фирмы «Альфа Лаваль Поток»
Региональное управление следственного комитета назвало фирму, представитель которой пытался подкупить менеджера «Северсталь Менеджмент», чтобы получить контракты на поставку оборудования. Это АО «Альфа Лаваль Поток», зарегистрированное в Московской области. Учредитель фирмы - "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ХОЛДИНГ БВ" из Нидерландов.
Ранее сообщалось, что предприниматель из Санкт-Петербурга (региональный представитель АО «Альфа Лаваль Поток») в июне 2017 года на деловой встрече в Москве выразил готовность передать менеджеру АО «Северсталь Менеджмент» незаконное денежное вознаграждение. За это менеджера попросили принять в рамках реализации инвестиционного мероприятия «ПАО «Северсталь» решение о закупке оборудования производства АО «Альфа Лаваль Поток». Сотрудник «Северстали» ответил отказом.
- Настаивая, обвиняемый в ходе последующих телефонных разговоров и встреч предлагал вознаграждение в размере 5 % от цены контракта или конкретной суммы. Информацию об этом менеджер передал в правоохранительные органы и в ходе проведенной 14 июля 2017 года операции при передаче 200 тысяч рублей обвиняемый был задержан в салоне автомашины, где проходила встреча, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере», в данный момент его материалы уже переданы в суд.