Менеджера череповецкой «Северстали» пытался подкупить представитель фирмы «Альфа Лаваль Поток»

01.11.2017 [Экономика]

Региональное управление следственного комитета назвало фирму, представитель которой пытался подкупить менеджера «Северсталь Менеджмент», чтобы получить контракты на поставку оборудования. Это АО «Альфа Лаваль Поток», зарегистрированное в Московской области. Учредитель фирмы - "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ХОЛДИНГ БВ" из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Санкт-Петербурга (региональный представитель АО «Альфа Лаваль Поток») в июне 2017 года на деловой встрече в Москве выразил готовность передать менеджеру АО «Северсталь Менеджмент» незаконное денежное вознаграждение. За это менеджера попросили принять в рамках реализации инвестиционного мероприятия «ПАО «Северсталь» решение о закупке оборудования производства АО «Альфа Лаваль Поток». Сотрудник «Северстали» ответил отказом.

- Настаивая, обвиняемый в ходе последующих телефонных разговоров и встреч предлагал вознаграждение в размере 5 % от цены контракта или конкретной суммы. Информацию об этом менеджер передал в правоохранительные органы и в ходе проведенной 14 июля 2017 года операции при передаче 200 тысяч рублей обвиняемый был задержан в салоне автомашины, где проходила встреча, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере», в данный момент его материалы уже переданы в суд.

 

Тэги: Северсталь, взятки, коррупция
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