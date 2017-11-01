Дежурная часть отдельного батальона ДПС в Вологде переехала на улицу Саммера

Дежурная часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Вологде переехала с Мальцева, 54 на ул. Саммера, д. 6. Контактные телефоны: 72-00-82; 76-50-50.

Кроме того, 27 октября работу в новом здании после переезда начал отдел ГИБДД ОМВД России по Вологодскому району. Теперь он осуществляет прием граждан по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 26 А, вход со двора здания на 3 этаже.

Зоной обслуживания отдела ГИБДД ОМВД России по Вологодскому району является территория Вологодского района, включая и Федеральные трассы. Руководителем подразделения назначен капитан полиции Санталов Олег Сергеевич, сообщает пресс-служба областного УМВД.