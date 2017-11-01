Дежурная часть отдельного батальона ДПС в Вологде переехала на улицу Саммера

01.11.2017 [Общество]

Дежурная часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Вологде переехала с Мальцева, 54 на ул. Саммера, д. 6. Контактные телефоны: 72-00-82; 76-50-50.

Кроме того, 27 октября работу в новом здании после переезда начал отдел ГИБДД ОМВД России по Вологодскому району. Теперь он осуществляет прием граждан по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 26 А, вход со двора здания на 3 этаже.

Зоной обслуживания отдела ГИБДД ОМВД России по Вологодскому району является территория Вологодского района, включая и Федеральные трассы. Руководителем подразделения назначен капитан полиции Санталов Олег Сергеевич, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: ГИБДД, МВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения
Накануне грандиозного шухера
В Вологде рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы убили женщину
В Вологде появился еще один кандидат на должность мэра
Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
Информация об обязательном межевании земли до 1 января 2018 года оказалась недостоверной
Распродажа Вологды: какие здания продают в городе
Колесо раздора
И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет
В заксобрании Вологодской области объяснили, зачем депутатам две новые машины
30.10.2017 [Общество]

«Вологда в порядке»: жителям предлагают сообщать о городских проблемах через соцсеть

1741
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Народным доктором» Вологды стала врач общей практики горбольницы № 2 Елена Старикова
В Чагоде КамАЗ, груженный асфальтом, провалился под землю
Уровень газификации Вологодской области к 2025 году обещают увеличить на 10%
Череповецкая «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив»
Двое жителей Вологды украли из магазина в Череповце электроножницы и продали на рынке
Череповецкий хоккеист вызван в Олимпийскую Сборную России
В Мяксе погорельцам предложили жить в старом здании бывшей больницы
 
31.10.2017 [Общество]

Любовь с особой жестокостью. Катя

3675
0
01.11.2017 [БлогоVO]

Почему к терапевту?

584
0
31.10.2017 [Обзор Прессы]

Здесь умирали жертвы репрессий. Страшная география сталинских лагерей и расстрелов

745
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика