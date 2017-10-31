В Вологде заливают лед на катке стадиона «Локомотив»

31.10.2017 [Общество]
В Вологде заливают лед на катке стадиона «Локомотив»

4 ноября на стадионе «Локомотив» в Вологде стартуют массовые катания, сообщает пресс-служба городской администрации.

В данный момент на стадионе проходит заливка льда. Сейчас его толщина составляет уже 3 см. Для массовых катаний необходим слой в 5-7 сантиметров. Его планируют сформировать к концу недели. Процесс заливки льда происходит в течение дня. Покрытие заливает специальная машина-комбайн, которая тонкой пленкой наносит воду на бетонные плиты. За 16 часов ее непрерывной работы расходуется 72 кубометра воды, это позволяет нарастить до 2 см льда. Пауза делается лишь в ночное время.

Состояние ледового покрытие поддерживается за счет этиленгликоля – специальной жидкости, которая находится в трубках, проложенных в бетонном основании. Их общая длина составляет 44 км.

Выйти на лед стадиона «Локомотив» любители катания на коньках смогут уже 4 и 5 ноября. Массовые катания пройдут с 14 до 21 часа,  перерыв с 17 до 18 часов. В субботу и воскресенье стоимость билета для взрослых составит 200 рублей. Для детей, студентов и держателей карты «Забота» – 100 рублей.

В дальнейшем, стадион будет работать 4 дня в неделю: в среду и пятницу – с 18.00 до 21.00, в субботу и воскресенье – с 14.00 до 21.00.

Всего в этот зимний сезон в Вологде зальют 17 катков: как на крупных стадионах, так и во дворах.

Тэги: каток, Локомотив
Фото пресс-службы администрации Вологды
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