В Вологде в ноябре начнут монтировать освещение на улице Планерной

Смонтировать освещение на трех улицах Вологды планируют до конца этого года. Так, уже проведен аукцион по выбору подрядчика для монтажа опор на ул. Планерной. Предполагается, что уже на следующей неделе работы начнутся на участке от ул. Преминина до Можайского.

Для монтажа освещения на других улицах, Малой Сибирской и Возрождения сейчас идут аукционы, по итогам которых определится подрядная компания. Уличное освещение появится на участке от ул. Добролюбова до ул. Самойло, а также от Окружного шоссе до Южного микрорайона. Для проведения работ на всех этих объектах потребуется более 2,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновники городской администрации разработали карту участков, которые, по мнению вологжан, освещены хуже всего. 136 обращений поступило от жителей города с начала года, 34 из них направлены от владельцев дачных участков с ул. Баранковской. Есть обращения, касающиеся освещения возле подъездов, у детских садов и школ. Эти вопросы в зоне ответственности управляющих компаний и руководства учреждений. Все обращения отработаны, перенаправлены ответственным лицам, заявителям даны пояснения. Те участки, которые находятся в ведении городских властей – улицы Вологды, проверены и внесены в план модернизации.

«Есть адреса, где нужен, к примеру, всего один фонарь. Это то, что можно решить оперативно. Есть более серьезные задачи. В этом году на освещение улиц было выделено 3,449 миллиона рублей, из них около 2,5 миллионов направлено на строительство систем освещения на ул. Малой Сибирской, Планерной, Возрождения. При формировании бюджета на следующий год постараемся сохранить финансирование на эти цели», – подчеркнул Сергей Воропанов.

На следующий год запланированы работы в районе Щеглино и на улице Пугачева.