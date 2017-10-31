В Череповце презентуют сувенирный платок XIX века с изображением карты железных дорог
Отреставрированный платок «Карта железных дорог Европейской России XIX века» презентуют завтра в музее «Дом И.А. Милютина» в Череповце.
Редкий экспонат восстанавливала художник-реставратор ткани из Вологодского филиала реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Екатерина Колесникова. Известно, что платок был изготовлен в 1862 году на московской ситценабивной фабрике, основанной Альбертом Гюбнером, выходцем из Франции. Такие предметы сохранились в малом количестве. Например, в музее железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге экспонируются два платка схожей тематики.
- Обычно на платках мы привыкли видеть красочные цветы, замысловатые узоры. Изображение карты железных дорог, столь необычное для подобных аксессуаров, заслуживает отдельного внимания. По-видимому, платок, являющийся сувенирной продукцией того времени, был привезен в наш город кем-либо из купцов или чиновников для себя или с целью преподнести высокопоставленной особе, - сообщает Череповецкое музейное объединение.