В Череповце презентуют сувенирный платок XIX века с изображением карты железных дорог

Отреставрированный платок «Карта железных дорог Европейской России XIX века» презентуют завтра в музее «Дом И.А. Милютина» в Череповце.

Редкий экспонат восстанавливала художник-реставратор ткани из Вологодского филиала реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Екатерина Колесникова. Известно, что платок был изготовлен в 1862 году на московской ситценабивной фабрике, основанной Альбертом Гюбнером, выходцем из Франции. Такие предметы сохранились в малом количестве. Например, в музее железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге экспонируются два платка схожей тематики.