Любовь с особой жестокостью. Катя

Наталья Рюмина

Newsvo совместно с фотографом Анастасией Руденко собрали истории женщин, которые по разным причинам оказались в местах лишения свободы в Вологде. Все они когда-то выбрали «не тех» мужчин. Кто-то был втянут в наркодиллерские цепочки, кому-то пришлось защищаться от своих мужей с помощью ножа, кто-то стал участником ОПГ. Авторы проекта ни в коем случае не судят героинь. Цель проекта - показать, к чему могут привести «нездоровые» отношения, где присутствует, в том числе, моральное и физическое насилие.

В 2008 году правоохранительные органы Брянска раскрыли банду «черных риэлторов», которые орудовали в городе с 1998 по 2005 годы. Руководил бандой Юрий Кузнецов. На преступной группе "висят" четыре убийства, три разбойных нападения и вымогательства. Рядом с Юрием на скамье подсудимых оказалась и его жена Екатерина.

«Он был очень образован, закончил культпросветучилище, очень тихий, спокойный, интеллигентный. Старше меня на 12 лет. Когда я его привела знакомиться с родителями, папа только посмотрел на него. Ему понадобилось одного взгляда, чтобы понять какой он человек».

«Папа сказал, что этот человек сломает мне жизнь. Но когда мы любим, мы никого не слушаем. Это хороший урок. Мой урок сроком в 18 лет».

Катю приговорили к 18 годам колонии общего режима как участника организованной преступной группы. Первая женская колония в Вологде. Ст. 162. Ст. 105. Ст. 69.

«Он просто сказал, что надо выйти замуж за одного человека и прописаться у него в квартире. Об убийствах я узнала только на суде»…

2003 год. По версии следствия, одна из убитых ОПГ была соседкой матери Кати. Женщина со своим мужем накопили долги за коммуналку, и тут на пороге их квартиры появилась Катя. Она попросила пустить в квартиру пожить своего племянника, пообещала, что он за это рассчитается с их долгами. Вскоре молодой человек был прописан в квартире. А через месяц хозяйку жилплощади нашли мертвой. Ее отравили, а затем сожгли. Сожгли заживо, потому что препарат, который подлили женщине в алкоголь, лишь отключил сознание хозяйки квартиры. Позже жилплощадь была приватизирована и продана.

«Если в Вас нет черного, то Вы и в другом человеке этого не видите. После того, как я вышла замуж фиктивно, этот человек пропал. Одномоментно я стала участником преступного сообщества. Через полгода мужа взяли».

Катя убеждает, что не знала про те зверства, которые творил ее муж. Она умеет убеждать, у нее очень спокойный взгляд, приятный голос и красивая фигура. Она заводит нас в храм, который находится на территории колонии, показывает купель, которую наполняют раз в год для крещения, зажигает свечи.

«Если бы я знала все то, что знаю сейчас, всего бы этого можно было избежать», - так Катя говорит про веру, к которой пришла в колонии. «Здесь Анастасия великомученица, а здесь Игнатий Прилуцкий, это икона «Всех скорбящих радости. У нас есть воскресная школа, в нее может ходить любой желающий».

2004 год. Одна из убитых была подругой двоюродной сестры Кати. 19-летняя девушка, круглая сирота, переехала с наступлением совершеннолетия в двухкомнатную квартиру, которая досталась ей от родителей. Она не смогла окончить вуз, время было тяжелое, надо было как-то зарабатывать. И тут подруга познакомила ее с Катей. Та вошла к ней в доверие, жаловалась на жизнь, на то, что ей очень сложно с родными. И вскоре девушка пустила Катю с сыном к себе в квартиру. Та пообещала оплатить долг по коммунальным платежам. Катя прописалась в квартире девушки, взяла ее к себе на работу в палатку на мини-рынке. Через некоторое время тело девушки нашли на одной из могил кладбища на станции Снежетьская. Девушка была убита «путем введения в ее организм яда, действующего на нервную или сердечно-сосудистую систему». Вскоре после похорон ее квартира была продана.

«Если бы я знала все то, что знаю сейчас, всего бы этого можно было избежать»

«Вообще сначала все было хорошо. У нас было предприятие по производству мебели. В 25 лет я родила ему сына. Сейчас ему уже 15 лет. Он живет с моей мамой, раз в год они приезжают. А чувства к мужу… Они просто стерлись. Зато я вижу действие молитвы. Чуть что, сразу в храм. Батюшка называет это благодатью. Это не описать словами. Это надо чувствовать».

Про Катю говорят, что она старожил первой колонии - учит молодых уму-разуму. Для многих она стала наставником, руководит художественной самодеятельностью. И каждый год ждет с нетерпением встречи сыном.

«Я очень жду встречи с ним, когда-нибудь я ему все объясню. Простила ли я мужа? У меня есть родители, есть храм, есть сын. Дальше как пойдет, куда дорога поведет. Если надо будет, Бог все равно все расставит по своим местам. С другой стороны, если бы не эта ситуация, я никогда бы не начала петь, писать стихи».

Катя сравнивает себя с мимозой. Говорит, что понимает, почему многие оказались в колонии. Ведь в любовь женщины уходят с головой. И она многому причина.

«Я ведь готовилась когда-то поступать в театральный, у меня был и свой магазин детских товаров. Помню, когда папа про все узнал, он просто закрылся в каминной. Два часа не выходил. Он сказал мне тогда: «Я же предупреждал тебя, что он сломает тебе жизнь»…

От редакции:

Выражаем благодарность управлению ФСИН России по Вологодской области за помощь в организации проекта.