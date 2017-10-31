Вологодские спортсмены завоевали 21 медаль на межрегиональных соревнованиях по плаванию

31.10.2017 [Спорт]

21 медаль, из них 11 золотые, завоевали спортсмены из Вологодской области на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа по плаванию. Соревнования проходили 23-26 октября в Сыктывкаре.

Всего в составе сборной региона было 11 пловцов: из Вологды, Череповца и Великого Устюга. 9 из них вернулись домой с медалями. Четырехкратными чемпионами стали Елизавета Бойко и Анастасия Маркова. Две золотые медали в копилку сборной Вологодской области принес Тимофей Тулкин, ещё одно золото на счету Александра Глазова.

Отметим, что по итогам соревнований Елизавета Бойко, Анастасия Маркова и Ксения Богданова, завоевавшая две бронзовые медали, будут представлять Вологодскую область на юношеском первенстве России, который пройдет 17-20 декабря этого года в Астрахани.

Тэги: плавание
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