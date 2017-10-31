Жителя Грязовца осудили на 9 лет колонии за убийство сожительницы

В Грязовце вынесли приговор 28-летнему мужчине, который убил сожительницу, накрыл ее тело, лежащее на диване, одеялом, и лег рядом.

Трагедия произошла в ночь на 11 июля 2017 года в квартире, расположенной в завокзальной части Грязовца. Во время застолья подсудимый поссорился со своей 30-летней сожительницей.

- В ходе конфликта он нанес пять ударов ножом в область шеи лежавшей на диване женщины, причинив повреждения от которых та скончалась на месте происшествия. Подсудимый накрыл тело пострадавшей одеялом и заснул на этом же диване, где и был застигнут сотрудниками правоохранительных органов, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.