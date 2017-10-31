В Вологодской области начали принимать вопросы на «Прямую линию» с губернатором

31.10.2017 [Общество]

Жители Вологодской области могут задать вопрос губернатору на «Прямой линии» с Олегом Кувшинниковым, котоорая запланирована на 13 декабря. Об этом глава региона заявил в ходе традиционного оперативного совещания.

Во время эфира глава региона подведет итоги 2017 года, ответит на самые острые вопросы жителей и поставит задачи региональному правительству и главам муниципальных образований по достижению конкретных целевых показателей в предстоящем 2018 году, сообщает сайт областного правительства.

Вопросы можно задавать уже сейчас любым удобным способом: в будни до 17.00 по телефону в Вологде 8 (8172) 77-77-88, а также круглосуточно в социальных сетях с помощью хештэга #кувшинников.

Кроме того, на публичной странице губернатора «Вконтакте» будет создан специальный раздел, в котором можно оставлять свои видеовопросы. Там же можно найти адрес электронной почты (gubernatoru@gov35.ru), на которую можно отправить свой письменный вопрос.

«Хотел бы пригласить всех вологжан принять участие в «Прямой линии» и уже сегодня задать свой вопрос. Все каналы связи уже приступили к работе», - заверил губернатор.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Русский Север» в Вологде, «12 Канала» в Череповце, на сайте губернатора и сайте правительства области, также интернет-телевидении «35ТВ».

«Я буду отвечать на самые неудобные вопросы, которые остро стоят на повестке дня и требуют скорого решения. Поэтому прошу вас, уважаемые жители, эти вопросы задавать», - резюмировал Олег Кувшинников.

Тэги: прямая линия
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