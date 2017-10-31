В заксобрании Вологодской области объяснили, зачем депутатам две новые машины

31.10.2017 [Политика]

Newsvo получил ответ на запрос в законодательное собрание Вологодской области, в котором мы спрашивали о причинах покупки двух новых автомобилей. В ЗСО ответили, что их приобретают вместо двух старых автомобилей, которые использовать в заксобрании "экономически нецелесообразно" - их передадут муниципальным органам власти.

Напомним, что на сайте госзакупок недавно появился заказ заксобрания на две машины стоимостью 3 400 000 рублей. В комплектацию входит руль с кожаной отделкой и датчик дождя, противотуманные фары, светодиодные или ксеноновые фары ближнего света, омыватели передних фар, легкосплавные диски с летними шинами, сиденья с кожаной обивкой, подогрев передних сидений, климат контроль и многое другое. Под описание товара подходит конкретная марка машины – Toyota Camry.

«Два автомобиля, используемые Законодательным собранием области, имеют срок эксплуатации около 6 лет и пробег порядка 300 тыс. км. Каждый. Дальнейшее активное использование этих автомобилей экономически нецелесообразно. Взамен указанных автомашин планируется приобретение двух новых автомобилей отечественной сборки. Освободившуюся технику передадут другим муниципальным органам власти. Таким образом, автомобильный парк Законодательного Собрания области, состоящий из 10 автомобилей, не увеличится», - прокомментировали покупку в управлении информации, общественных связей и мониторинга законодательного собрания Вологодской области.

Из 10 автомобилей на балансе ЗСО находится 8 автомобилей Toyota Camry отечественной сборки 2011-2016 годов выпуска, один микроавтобус Toyota Hiace 2011 года выпуска и одна Audi 2014 года выпуска.

«Пробег автомобилей от 40 до 300 тыс. км», - пояснили в ЗСО.

Тэги: заксобрание, госзакупки
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