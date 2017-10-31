Метель, сильный ветер и гололедицу прогнозируют синоптики в Вологодской области

Усиление ветра, сильные осадки, метель и гололедицу прогнозируют в Вологодской области синоптики. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление МЧС.

Так, по данным Вологодского гидрометцентра, во второй половине дня 31 октября, а также 1 и 2 ноября в регионе местами ожидаются сильные осадки (в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег) и усиление ветра порывами до 22 м/с, метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. Кроме того, в ночь со 2 на 3 ноября произойдет понижение температуры до -2, -7 градусов.

Главное управление МЧС России по Вологодской области советует жителям области при метели плотно закрывать все окна и двери, чердачные окна. При сильном ветре необходимо держаться как можно дальше от незакрепленных конструкций. Кроме того, спасатели советуют быть осторожными при вождении автомобиля. Пешеходам рекомендуют носить удобную нескользящую обувь с устойчивым каблуком, передвигаться осторожно, особенно у проезжей части.