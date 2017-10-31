Николаю Гуслинскому продлили срок содержания под стражей до 2 января 2018 года

Бывшему заместителю губернатора Вологодской области Николаю Гуслинскому, которого обвиняют в получении взятки, продлили срок ареста до 2 января 2018 года. Такое решение по ходатайству следствия накануне принял Вологодский городской суд, рассказали Newsvo в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Напомним, Николай Гуслинский обвиняется по ст. 290 УК РФ – получение взятки, было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, был выявлен факт получения Гуслинским, который тогда был заместителем губернатора, взятки на общую сумму не менее 3,75 млн. рублей. На эти деньги гендиректор "Вологодской ягоды" (ред. - Андрей Петухов) профинансировал строительство жилого дома и хозяйственных построек в Вытегорском районе, принадлежащих Гуслинскому.

Установлено, что в период 2013-2015 годов чиновник оказывал общее покровительство деятельности ООО «Вологодская ягода», в том числе способствовал в предоставлении этому ООО кредитов. Кроме того, по версии следствия, обвиняемый за те же действия получил взятку в виде автомобиля марки «БМВ Х3» стоимостью более 440 тысяч рублей.

Чиновник ушел в отставку в марте 2016 года, и, по неофициальной информации, причиной ухода стала именно скандальная ситуация вокруг «Вологодской ягоды».

Кроме него, по делу «Вологодской ягоды» была арестована исполняющая обязанности начальника департамента сельского хозяйства Анна Беляевская. Она также обвиняется во взятках за предоставление субсидий "Вологодской ягоде" и в хищении бюджетных средств. В августе суд принял решение об изменении меры пресечения для обвиняемой. Бывшую чиновницу выпустили на свободу под залог в 3 миллиона рублей.

На сегодня в рамках расследования дела "Вологодской ягоды" известно о хищении 90 млн бюджетных рублей.