И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет

Пионерская, 63, где живет пенсионеркf. Фото cherepovets.4geo.ru

Вчера на совете депутатов в Белозерске выяснилось, что и.о. главы Белозерска Николай Антонов внезапно забыл, где он живет.

Как нам рассказал местный житель Сергей Кушеев, он спросил у Николая Антонова адрес дома, где тот проживает, поскольку туда нужно было отвезти дрова для пенсионерки, замерзающей в квартире. Напомним, пожилая женщина живет в муниципальной квартире в одном доме с и.о. главы города. Во всех квартирах этого дома индивидуальное отопление с помощью дровяного котла. В прошлом году в квартире Зинаиды Голубевой прорвало трубы, и в мороз 76-летняя пенсионерка осталась вместе с двумя сыновьями-инвалидами без отопления.

И.о. главы Белозерска Николай Антонов сказал, что ремонт инженерных сетей она должна делать за свой счет. Он обойдется примерно в 25 тысяч рублей, а пенсия женщины – 8 тысяч рублей.

После того, как эта новость вышла в СМИ, в том числе в федеральных, ситуацией заинтересовались следователи. А вологжанин Дмитрий захотел помочь пенсионерке и привезти ей дров. Накануне водитель повез дрова женщине и позвонил уточнить адрес.

Когда Сергей Кушеев спросил адрес у и.о. главы Белозерска, тот ответил, что … не знает его.

- Я подошел к Антонову и спросил номер дома, где он живет. Он спросил, зачем. Я сказал, что адрес нужен водителю, который везет дрова бабушке его соседке. Он ответил «Не знаю, спрашивайте у бабушки», - рассказал Сергей.

Напомним, в этом году Николая Антонова оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращений жителя в сфере ЖКХ. ОН пожаловался на управляющую компанию, но никаких проверок по этому обращению не проводилось, а ответа мужчина так и не получил.

Когда бывший глава Белозерска Николай Шоленинов осенью 2016 года объявил о прекращении полномочий, он охарактеризовал своего заместителя Николая Антонова так: