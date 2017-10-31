И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет

31.10.2017 [Общество]
И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет

Пионерская, 63, где живет пенсионеркf. Фото cherepovets.4geo.ru

Вчера на совете депутатов в Белозерске выяснилось, что и.о. главы Белозерска Николай Антонов внезапно забыл, где он живет.

Как нам рассказал местный житель Сергей Кушеев, он спросил у Николая Антонова адрес дома, где тот проживает, поскольку туда нужно было отвезти дрова для пенсионерки, замерзающей в квартире. Напомним, пожилая женщина живет в муниципальной квартире в одном доме с и.о. главы города. Во всех квартирах этого дома индивидуальное отопление с помощью дровяного котла. В прошлом году в квартире Зинаиды Голубевой прорвало трубы, и в мороз 76-летняя пенсионерка осталась вместе с двумя сыновьями-инвалидами без отопления.

И.о. главы Белозерска Николай Антонов сказал, что ремонт инженерных сетей она должна делать за свой счет. Он обойдется примерно в 25 тысяч рублей, а пенсия женщины – 8 тысяч рублей.

После того, как эта новость вышла в СМИ, в том числе в федеральных, ситуацией заинтересовались следователи. А вологжанин Дмитрий захотел помочь пенсионерке и привезти ей дров. Накануне водитель повез дрова женщине и позвонил уточнить адрес.

Когда Сергей Кушеев спросил адрес у и.о. главы Белозерска, тот ответил, что … не знает его.

- Я подошел к Антонову и спросил номер дома, где он живет. Он спросил, зачем. Я сказал, что адрес нужен водителю, который везет дрова бабушке его соседке. Он ответил «Не знаю, спрашивайте у бабушки», - рассказал Сергей.

Напомним, в этом году Николая Антонова оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращений жителя в сфере ЖКХ. ОН пожаловался на управляющую компанию, но никаких проверок по этому обращению не проводилось, а ответа мужчина так и не получил.

Когда бывший глава Белозерска Николай Шоленинов осенью 2016 года объявил о прекращении полномочий, он охарактеризовал своего заместителя Николая Антонова так:

- Г рамотный, молодой, инициативный, энергичный человек. Имеет высшее экономическое образование, опыт работы руководителем службы инкассации сбербанка и желание работать.

Тэги: чиновники, ЖКХ, помощь
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Разбитые дороги, алкоголизм и грязь: в Вологодской области исследовали условия жизни населения
Накануне грандиозного шухера
В Вологде возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в медцентре на Первомайской
Алексей Макаровский сложил с себя полномочия заместителя мэра Вологды
«Медцентр» на Первомайской в Вологде подал в суд на активистку Ольгу Веревкину
В Вологде появился еще один кандидат на должность мэра
Распродажа Вологды: какие здания продают в городе
Информация об обязательном межевании земли до 1 января 2018 года оказалась недостоверной
Цена "Дружбы": детский лагерь в Вологодском районе продают за 6 млн рублей
Колесо раздора
31.10.2017 [Общество]

У памятника архитектуры на Мира, 14 в Вологде продают пристройку

462
0
29.10.2017 [Общество]

Накануне грандиозного шухера

7256
13
28.10.2017 [БлогоVO]

В каких условиях находятся пациенты кардиологии на Пошехонском шоссе

3951
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

И.о. главы Белозерска внезапно забыл, где он живет
Вологодские депутаты предлагают сдвинуть сроки уплаты налогов с 1 декабря на 1 октября
В Вологде рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы убили женщину
В Вологде пройдет онлайн-трансляция спектакля «Бешеные деньги» московского театра имени Маяковского
Новый светофор напротив гипермаркета на Окружном шоссе в Вологде с 1 ноября изменит режим работы
У памятника архитектуры на Мира, 14 в Вологде продают пристройку
В Череповце водитель сбил на «зебре» 14-летнего мальчика и скрылся
 
29.10.2017 [Общество]

Накануне грандиозного шухера

7256
0
31.10.2017 [БлогоVO]

И наш суд может быть гуманным, к кому-то ...

148
0
29.10.2017 [Обзор Прессы]

Ивановские учителя - школьникам: "Наши выборы шапито. И вы своими тупыми бошками это шапито поддерживаете"

1565
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика